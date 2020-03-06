اشتية: حالة الطوارئ لمحاربة فيروس (كورونا) ولن تستخدم لأي أمور أخرى

كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، تفاصيل اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء محمد اشتية بشأن المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ.



وقال دويك، عبر (فيسبوك): "تلقيت اتصالاً هاتفيا من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، الذي أكد أن إعلان حالة الطواريء وجميع التدابير المصاحبة له ستكون في إطار محاربة المرض، وأنه لن يتم بأي حال من الاحوال استخدام حالة الطوارئ لأية أمور أخرى خارج الهدف المعلن من حالة الطوارئ".



وأضاف دويك: "كما أكد على احترام الحقوق الاساسية للمواطنين في جميع الظروف وعلى احترام ما ورد في القانون الاساسي من ضوابط حالة الطوارئ".



وتابع: "أقدر الاتصال الشخصي لدولة رئيس الوزراء وما اكده من أمور، رغم الانشغال الكبير في هذه الظروف، كما اقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة والاجهزة المختلفة لحماية المواطنين من هذه المرض".









رام الله - دنيا الوطن