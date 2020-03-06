نقابة الأطباء توجه دعوة للمواطنين بشأن فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وجهت نقابة الأطباء الفلسطينيين، دعوة للمواطنين في الأراضي الفلسطينية بشأن فيروس (كورونا)، مطالبة إياهم بتجنب زيارة المرضى في المستشفيات في هذه الفترة كي لا تأخذوا العدوى.
وأضافت النقابة، عبر (فيسبوك): "جنبوا أولادكم وذويكم الأصحاء الحضور معكم لعيادات الصحة والمستشفيات، يحضر المريض فقط واذا كان المريض طفل فمع احد والديه".
وأكملت: "للاستفسار عن أي ما يتعلق ب فيروس كورونا أو التبليغ عن حالات مشتبه بها، خصصت وزارة الصحة الرقم المجاني التالي: 1800000888".
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