شؤون فلسطينية

العوض يستغرب عدم الالتزام بشمول قطاع غزة بحالة الطوارىء

العوض يستغرب عدم الالتزام بشمول قطاع غزة بحالة الطوارىء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبر وليد العوض  عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عن استغرابه الشديد لما أعلنه عبر العديد من وسائل  الإعلام سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة بعدم سريان المرسوم الرئاسي القاضي بإعلان حالة الطوارئ  على محافظات غزة.  

وأضاف العوض، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "الأمر جلل وشعبنا كله يمر بمرحلة خطيرة جراء عداء الوباء الذي ينتشر بسرعة".

وتابع: "لا يتطلب الأمر الدخول في دوامة المناكفات كما انه لا يتطلب إرسال اي إشارات يمكن تفسيرها بأن قطاع غزة يسير على سكة طريق مختلف" مشددًا على أن المرسوم واضح بإعلان حالة الطوارىء في كافة محافظات الوطن دون استثناء.


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