الصحة: فحصنا 10 أشخاص خالطوا السياح اليونانيين وتبين خلوهم من فيروس (كورونا)

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، طريف عاشور، إنه وبعد زيارة وفد السياح اليونانيين الذي ظهر فيه الإصابات إلى محافظة نابلس في 26 من الشهر الماضي، تم تتبع مكان سيرهم وأخذ عشر عينات من أناس خالطوهم.





وأضاف عاشور، عبر (فيسبوك): "تبين بحمد الله بعد ظهور الفحوصات أن العينات جميعها كانت سلبية لا تحمل الفيروس، على أن يكمل المخالطين الحجر المنزلي لمدة أسبوعين".





وتابع عاشور: "لجنة الطوارىء في المحافظة قامت بكل ما يلزم من تعقيم الاماكن التي زارها الوفد والحجر على المخالطين وإغلاق عدد من الاماكن السياحية في المحافظة".

رام الله - دنيا الوطن