شؤون فلسطينية

العلاج بالخارج: لا زلنا على رأس عملنا لمتابعة حادث حريق النصيرات

العلاج بالخارج: لا زلنا على رأس عملنا لمتابعة حادث حريق النصيرات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة، أن الدائرة لا زالت على رأس عملها لغاية الآن لمتابعة حادث النصيرات الأليم  بالتواصل مع إدارتها العامة في رام الله وعلى رأسها مدير عام دائرة العلاج بالخارج الدكتور هيثم الهدري.

جاء ذلك، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وبعد أن أعطى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، تعليماته لدائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، بالعمل على استيعاب جرحى حادث الحريق في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والعمل على توفير كل الرعاية الصحية لهم.

وكان عشرة مواطنين، لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، اليوم الخميس، نتيجة حريق كبير داخل أحد المخابز في المخيم.

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