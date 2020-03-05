الإعلامي الحكومي بغزة: قرار إعلان الطوارئ لثلاثين يوماً لا يسرى على القطاع

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً لا يسري على قطاع غزة.





وأضاف معروف، في تصريح صحفي، مساء الخميس: "القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا والقاضي بتعطيل المرافق التعليمية و منع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس "كورونا" ولا تسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليًا في القطاع".



يذكر أن الرئيس عباس أصدر مرسوم رئاسي يقضي بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً ويشمل القرار إغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس.

رام الله - دنيا الوطن