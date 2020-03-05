أمير قطر يُخصص 2 مليون دولار للأضرار الناجمة عن حريق النصيرات

خصص أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مبلغ مليوني دولار للأضرار الناجمة عن حريق النصيرات الذي نشب ظهر اليوم وسط قطاع غزة.





وحسب الموقع الرسمي لحركة حماس، فقد أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة، اسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير تميم، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الأليم الذي وقع اليوم في مخيم النصيرات.





وأوضح الموقع، أن الأمير تميم شرح له الأضرار التي خلفها الحريق الواسع، واستعرض حجم المأساة التي حلّت، وما وقع من شهداء ومصابين.



وأضاف الموقع: "أبلغ الأمير تميم رئيس الحركة تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار الناجمة عن الحادث، وعبر هنية عن شكره للأمير وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تُضاف إلى سجل قطر المشرف بالوقوف إلى جانب شعبنا عامة وقطاع غزة خاصة"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن