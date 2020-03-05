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شؤون فلسطينية

بينت يصدر قرار بإغلاق مدينة بيت لحم ومنع التحرك منها وإليها

بينت يصدر قرار بإغلاق مدينة بيت لحم ومنع التحرك منها وإليها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أمراً بإغلاق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية تقرر عدم السماح بأي تحرك للإسرائيليين أو الفلسطينيين منها وإليها. 

وأضافت الإذاعة: "يسري مفعول الإغلاق من هذا المساء وحتى إشعار آخر".

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء الخميس، تسجيل إصابة سبعة مواطنين بفيروس (كورونا) في مدينة بيت لحم. 

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