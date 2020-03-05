الرئيس عباس يُعلن حالة الطوارئ وإغلاق المدارس والجامعات ونشر قوات الأمن بالمحافظات

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً، بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتباراً من تاريخه، لمواجهة فيروس (كورونا).



وحسب نص المرسوم، فإنه استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:



1- إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية؛ لمواجهة خطر فيروس (كورونا) ومنع تفشيه.



2- تتولى جهات الاختصاص، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا) وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.



وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس.



وقال رئيس الوزراء عبر تلفزيون فلسطين، إنه استنادا للصلاحيات الممنوحة لي من قبل سيادة الرئيس محمود عباس، وبما يخولني إياه المرسوم الصادر عن سيادته بتاريخ 5 آذار 2020، فإنني أعلن ما يلي:



1-يتم إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره.



2-يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى.



3-يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته.



4-الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم.



5-ندرس إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة.



6-تمنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين.



7-توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.



8-إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة.



9-إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية.



10-تلغى أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.



11-يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ.



12-يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.



13-يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من صباح الغد الجمعة الموافق 6 آذار 2020 الساعة الثامنة صباحا.



14-يتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها.



15-مدة حالة الطوارئ هذه 30 يوما اعتبارا من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.



رام الله - دنيا الوطن