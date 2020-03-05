هنية: حماس تُقدم 300 ألف دولار مساعدة عاجلة المتضررين والشهداء والجرحي بحريق النصيرات

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تخصيص حركته 300 ألف دولار، كمساعدة عاجلة للمتضررين من الحريق، الذي نشب في النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الخميس.





وقال هنية، في كلمة له مساء اليوم: "نتابع تطورات الحادث الأليم في النصيرات، ونقدم باسم الحركة مبلغاً عاجلاً 300 ألف دولار لأهلنا المتضررين والشهداء والجرحي".









وأضاف هنية: "نقدم التعازي لعوائل الشهداء، ونتمني الشفاء للجرحي والعوض لأصحاب المحلات، وستبقي النصيرات عظيمة بأهلها ورجالها وأبطالها".

رام الله - دنيا الوطن