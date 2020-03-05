إسرائيل: نحن قاب قوسين من فقدان السيطرة على تفشي فيروس (كورونا)

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، من أن إسرائيل على وشك فقدان السيطرة على تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



ودافع كاتس، وفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، عن سلسلة الإجراءات المشددة لردع انتشار الفيروس، بما فيها حظر دخول المسافرين من بعض الدول، مشدداً على أن هذه الإجراءات مبررة، وتأتي بهدف إنقاذ الأرواح، ومنع انتشار الفيروس و"منع عزل إسرائيل".



وأوضح، أن جميع دول العالم قد تبادر إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين الإسرائيليين في حال واصل الفيروس تفشيه، قائلاً: "نتحدث مع الزعماء (الأجانب) ونطلعهم على وجهة النظر الإسرائيلية، نحن على وشك تفشي الفيروس بنطاق لن نستطيع السيطرة عليه، وإذا حصل ذلك، فإنه سيغير نمط الحياة في إسرائيل بأكمله".



وقال كاتس: إن قرار عدم إدراج الولايات المتحدة على قائمة الدول المحظور على مواطنيها دخول إسرائيل لا يحمل أي صبغة سياسية، ملوحاً بأن تل أبيب قد تراجع موقفها بهذا الشأن "ولن تخاطر بأرواح الإسرائيليين لاعتبارات سياسية".



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13.



وحسب الوزارة، فإنه تم تسجيل مصاب جديد بفايروس (كورونا) من سكان وسط البلاد، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 17.

رام الله - دنيا الوطن