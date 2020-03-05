الرئيس عباس يُعلّق على حريق النصيرات ويُصدر تعليمات عاجلة بشأنه

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، متابعته الحثيثة للحريق الذي نشب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتداعيته، مشدداً على أهمية العمل الفوري للتخفيف من معاناة المصابين.



وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد هاتف الرئيس عباس، مساء الخميس، محافظ الوسطى في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، لمتابعة الحادث الأليم، موجهاً المحافظ بمتابعة حالة المصابين، وتقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم.



كما هاتف الرئيس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، حيث اطلع من حلس على آخر تطورات حادث النصيرات الأليم.



إلى جانب ذلك، وجه الرئيس عباس الحكومة الفلسطينية والأجهزة المختصة، بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة، للتخفيف عن أبناء شعبنا، جراء حريق مخيم النصيرات في قطاع غزة.



وفي السياق، أصدر مكتب محافظ الوسطى، عبد الله أبو سمهدانة، بياناً صحفياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أشار فيه إلى أن الرئيس عباس، أوصى بوضع كافة الإمكانيات لإعانة منكوبي حادث النصيرات، مشيراً إلى أن الاتصال كان للوقوف على حيثيات وتداعيات الكارثة الأليمة، التي حلت بالمواطنين، جراء الحريق الهائل، الذي اندلع في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.



وحسب البيان، فقد أبلغ الرئيس عباس أبو سمهدانة تعازيه الحارة لعوائل الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مشدداً على ضرورة وضع كافة الإمكانات لمساعدة المنكوبين وإعانتهم.



بدوره، أعلن أبو سمهدانة عن تشكيل لجنة مختصة من المحافظة؛ لمتابعة المصاب الجلل، وحصر أعداد الضحايا، وكافة الأضرار والخسائر التي حلت بالمواطنين وممتلكاتهم، وإبلاغ الرئيس بالنتائج، مشدداً على أن ما حدث كارثة بكل معنى الكلمة، تستدعي الوقوف على حيثيات ما حدث، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ظروف الحادث.

رام الله - دنيا الوطن