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هنية يُقدّم 5000 دولار لضحايا حريق النصيرات ويُعلن وقف الأنشطة الرياضية

هنية يُقدّم 5000 دولار لضحايا حريق النصيرات ويُعلن وقف الأنشطة الرياضية
عبد السلام هنية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومساعد الأمين العام، عبد السلام هنية، بياناً صحفياً، بشأن حريق النصيرات، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

فُجعنا ظهر اليوم الخميس، بخبر نشوب حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أدى إلى مصرع عشرة أشخاص، بالإضافة إلى قرابة 50 جريحاً، من بينهم العديد من الإصابات الخطيرة، وإننا في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والأسرة الرياضية، نتوجه ببالغ الحزن والأسى إلى ذوي وأسر الشهداء، ونؤكد على ما يلي:

إنطلاقًا من المسؤولية الأخوية والإجتماعية مع أهلنا في مخيم النصيرات، وبالتوازي مع حملة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نعلن تقديم مبلغ 5000 دولار لأهلنا في مخيم النصيرات.

1-  نعلن الحداد على أرواح شهداء المخيم لمدة ثلاثة أيام.

2- سيتم إيقاف كافة النشاطات والفعاليات والمباريات والأنشطة الرياضية.

3- مشاركة الأسرة الرياضية في عزاء وتأبين الشهداء.

4- نبرق بالتحية والشكر للشرطة الفلسطينية، والدفاع المدني،  وكافة أهلنا بمخيم النصيرات، والقطاع الخاص؛ لجهودهم البارزة في إخماد الحريق.

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