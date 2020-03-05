الرئيس عباس يُصدر توجيهاً بشأن فيروس (كورونا)

الرئيس محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، توجيهاً للحكومة الفلسطينية بشأن فيروس (كورونا)، مطالباً إياها بتوفير كافة إمكانياتها لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا)، وذلك لحماية أبناء شعبنا.



ودعا الرئيس عباس، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أبناء شعبنا كافة، لأخذ الحيطة والحذر، والعمل وفق تعليمات وزارة الصحة؛ للحفاظ على سلامتهم، وسلامة عائلاتهم.