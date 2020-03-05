بالأسماء: الصحة بغزة تنشر الإحصائية التفصيلية لحريق النصيرات

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، الإحصائية للحريق الذي نشب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم، والذي أدى لاستشهاد عشرة مواطنين.





وحسب الوزارة، فقد استشهد عشرة مواطنين، هم أربعة أطفال وثلاث سيدات ورجلان، فيما أصيب 58 مواطناً بجراح مختلفة بينهم 35 إصابة ما بين طفيفة ومتوسطة و14 إصابة حرجة و9 إصابات خطيرة.





وأسماء الضحايا حسب الوزارة هم:



1. زياد زكريا ابراهيم حسين 22 عاماً.



2. ليان حسن محمود حسين 5 سنوات.



3. منال حسن محمود حسين 4 أعوام.



4. لينا اياد مدحت حمدان 16 عام.



5. ايمان حسن محمد حسين (أبو محروق) 23 عاماً.



6. سلوى عبد الوهاب محمد حمدان 47 عاماً.



7. ريتال احمد محفوظ عيد 3 أعوام.



8. سالي أحمد محفوظ عيد 16 عاماً.



9. فراس ماجد محمد عوض الله 12 عاماً.



10. عدي ماجد عامر أبو يوسف 19 عاماً.

رام الله - دنيا الوطن