شؤون فلسطينية

المتابعة الحكومية بغزة: صرف 2000 دولار لكل عائلة شهيد بحريق النصيرات و500 لكل مصاب

المتابعة الحكومية بغزة: صرف 2000 دولار لكل عائلة شهيد بحريق النصيرات و500 لكل مصاب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، محمد عوض، إن "الوزارات والمؤسسات الحكومية، تبدأ بعملية حصر الأضرار الناجمة عن حادث النصيرات، ووضعت خططاً عاجلة للتعامل مع الميدان، والحكومة حالياً تدرس قضية التعويضات والأضرار للضحايا والمصابين، وللمتضررين من هذه الحادثة الأليمة".

وأضاف عوض، في تصريح صحفي، مساء الخميس: "لجنة العمل الحكومي، تؤكد على استعدادها التام لمتابعة حالة المصابين كافة، وتسخير كل إمكانياتها من أجل الوصول بالمصابين إلى مرحلة الشفاء التام، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة من أجل ذلك".

وتابع: "نُعلن عن صرف مبلغ 2000 دولار لكل عائلة شهيد من ضحايا حادثة النصيرات الأليمة، وصرف مبلغ 500 دولار لكل مصاب من مصابي الحادثة".

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