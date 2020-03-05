الداخلية بغزة تكشف نتائج التحقيقات الأولية في حريق النصيرات





منذ وقوع الحادث الأليم، باندلاع حريق هائل في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس 2020/3/5، توجّهت قوات كبيرة من الشرطة والدفاع المدني إلى منطقة الحدث، وسخّرت جميع إمكاناتها من أجل السيطرة على الحريق، حيث عملت لعدة ساعات في إطفاء النيران الممتدة إلى عدد من المحلات التجارية والمرافق المجاورة للمكان، مُستعينة بالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.



وقد وقع الحريق في ساعة الذروة والازدحام، الأمر الذي تسبب بوقوع العدد الكبير من الضحايا والإصابات.





وإزاء هذا الحادث الأليم، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على ما يأتي:



أولاً: تتقدم قيادة وزارة الداخلية بخالص العزاء من شعبنا الفلسطيني، ومن أسر الضحايا، في هذا المصاب الجلل، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



ثانياً: أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني وإدارتها، مُسخرة بشكل كامل في متابعة آثار هذا الحادث الأليم.



ثالثاً: تُجري الجهات المختصة في الوزارة التحقيقات اللازمة في أسباب الحادث، ومن خلال التحقيق الأولي تبيّن أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتداد للحريق إلى المرافق والمحلات الملاصقة.



رابعاً: تُشيد قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني بالجهود الاسثتنائية لرجال الدفاع المدني والشرطة، وبتكاتف أبناء شعبنا جميعاً في التعامل بكل قوة مع هذا الحادث الكبير.



وفي هذا الأثناء لا تزال القوات والأجهزة المختصة تعمل في متابعة الآثار الناجمة في مكان الحريق.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بياناً صحفياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، بشأن الحريق، الذي اندلع في مخيم النصيرات وسط القطاع، جاء فيه: