تفاصيل مسار الوفد السياحي اليوناني الذي ضم مصابين بفيروس (كورونا)

نشرت صحيفة (القدس)، مساء اليوم الخميس، تفاصيل رحلة الوفد السياحي اليوناني، الذي كان زار الأراضي الفلسطينية، وتبين أن بعض أعضائه أصيبوا بفيروس (كورونا).





وفيما يلي تفاصيل الرحلة وفق ما نشرت الصحيفة:





- وصل الوفد يوم الأربعاء 19/2/2020 مطار بن غوريون، على متن شركة (ايجن) الساعة السابعة مساء، وغادروا البلاد من نفس المطار يوم 27/2/2020.





- يوم 19/2/20202 وبعد وصوله مطار بن غوريون توجه الوفد إلى القرية السياحية في مدينة أريحا للمبيت، ويوم 20/2/2020 توجهوا للناصر بكفر كنا جبل طابور لكنيسة الطابغة، وعادوا إلى أريحا وأقاموا في نفس الفندق (القرية السياحية).





21/2/2020 من أريحا توجه الوفد لمصر، وأقاموا في الفندق التابع لدير وكنيسة سانتا كاترينا بمصر، وفي 23/2/2020 مروا بإيلات وركبوا الغواصة.



- يوم 23/2/2020 ليلاً، وصل الوفد الى فندق الإنجل في بيت لحم للمبيت.



- يوم 24/2/2020، توجه إلى كنيسة القيامة في القدس- سجن المسيح- الجثمانية- كنيسة المهد في بيت لحم، ومن ثم عادوا إلى فندق الإنجل في بيت لحم



-يوم 26/2/2020، توجه الوفد إلى نابلس- كنيسة بير يعقوب وعاد للعشاء في فندق الإنجل، وبعد العشاء توجهوا إلى كنيسة القيامة من أجل قداس، وعادوا إلى فندق الإنجل/ بيت جالا في بيت لحم



- يوم 27/2/2020، توجه الوفد إلى كنيسة مار نيقولا في بيت جالا، ثم توجهوا إلى كنيسة سانت جورج في مدينة اللد، ومن ثم إلى مطار بن غوريون للمغادرة إلى العاصمة اليونانية أثينا.



- خلال تواجدهم في الاراضي الفلسطينية، تنقل الوفد في باص تابع لشركة (نت) للنقل السياحي.



وأعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة، مساء اليوم الخميس، ثبوت إصابة سبعة مواطنين بفيروس (كورونا) المستجد في بيت لحم.



وكانت الوزيرة الكيلة، أعلنت خلال مؤتمر صحافي، عقدته في بيت لحم، أن الإصابات يوم الأربعاء، وانه تم اكتشافها في بيت لحم، وهم الآن قيد العلاج في الحجر الصحي.



وذكرت أن المصابين، هم موظفون في فندق تم على ما يبدو انتقال العدوى إليهم من وفد يوناني زار بيت لحم نهاية الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة تحويل الفندق، الذي اكتُشفت فيه الإصابات إلى مركز للحجر الصحي، والتعامل مع الوفود الأجنبية المتواجدة حالياً في بيت لحم، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.



- يوم 23/2/2020 ليلاً، وصل الوفد الى فندق الإنجل في بيت لحم للمبيت.- يوم 24/2/2020، توجه إلى كنيسة القيامة في القدس- سجن المسيح- الجثمانية- كنيسة المهد في بيت لحم، ومن ثم عادوا إلى فندق الإنجل في بيت لحم-يوم 26/2/2020، توجه الوفد إلى نابلس- كنيسة بير يعقوب وعاد للعشاء في فندق الإنجل، وبعد العشاء توجهوا إلى كنيسة القيامة من أجل قداس، وعادوا إلى فندق الإنجل/ بيت جالا في بيت لحم- يوم 27/2/2020، توجه الوفد إلى كنيسة مار نيقولا في بيت جالا، ثم توجهوا إلى كنيسة سانت جورج في مدينة اللد، ومن ثم إلى مطار بن غوريون للمغادرة إلى العاصمة اليونانية أثينا.- خلال تواجدهم في الاراضي الفلسطينية، تنقل الوفد في باص تابع لشركة (نت) للنقل السياحي.وأعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة، مساء اليوم الخميس، ثبوت إصابة سبعة مواطنين بفيروس (كورونا) المستجد في بيت لحم.وكانت الوزيرة الكيلة، أعلنت خلال مؤتمر صحافي، عقدته في بيت لحم، أن الإصابات يوم الأربعاء، وانه تم اكتشافها في بيت لحم، وهم الآن قيد العلاج في الحجر الصحي.وذكرت أن المصابين، هم موظفون في فندق تم على ما يبدو انتقال العدوى إليهم من وفد يوناني زار بيت لحم نهاية الشهر الماضي.وأعلنت وزارة الصحة تحويل الفندق، الذي اكتُشفت فيه الإصابات إلى مركز للحجر الصحي، والتعامل مع الوفود الأجنبية المتواجدة حالياً في بيت لحم، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

رام الله - دنيا الوطن