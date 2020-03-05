طالع.. النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية المركزية، النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز.



وحسب اللجنة، فقد حصد حزب الليكود على 36 مقعداً، وحزب أزرق أبيض على 33 مقعداً، والقائمة المشتركة على 15 مقعداً، وشاس تسعة مقاعد، وإسرائيل بيتنا سبعة مقاعد، ويهدوت هتوراة سبعة مقاعد، و"العمل-جسر-ميرتس" سبعة مقاعد، ويمينا ستة مقاعد.



يذكر أن لجنة الانتخابات قالت في وقت سابق أنه سيتم الاعلان عن نتائج انتخابات الكنيست في العاشر من الشهر الجاري.





رام الله - دنيا الوطن