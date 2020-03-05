شاهد: صحن الطواف بالكعبة خالي من الحجاج لأول مرة بالتاريخ

رام الله - دنيا الوطنقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، بتعقيم صحن المطاف وإجلاء جميع الزوار.وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.