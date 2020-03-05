شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: إصابة 7 مواطنين بفيروس (كورونا) في فلسطين

وزيرة الصحة: إصابة 7 مواطنين بفيروس (كورونا) في فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، إصابة سبع مواطنين بفيروس (كورونا) في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأضافت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس: "تم إرسال 20 عينة للفحص تبين إصابة 7 منها وباقي الحالات سلبية، ونؤكد خضوع الحالات السبعة للحجر الصحي وتهيب بالمواطنين اتباع إرشادات وزارة الصحة".

 



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