وزيرة الصحة: إصابة 7 مواطنين بفيروس (كورونا) في فلسطين





وأضافت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس: " تم إرسال 20 عينة للفحص تبين إصابة 7 منها وباقي الحالات سلبية، ونؤكد خضوع الحالات السبعة للحجر الصحي وتهيب بالمواطنين اتباع إرشادات وزارة الصحة".









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، إصابة سبع مواطنين بفيروس (كورونا) في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.