وزيرة الصحة: إصابة 7 مواطنين بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، إصابة سبع مواطنين بفيروس (كورونا) في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، إصابة سبع مواطنين بفيروس (كورونا) في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وأضافت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس: "تم إرسال 20 عينة للفحص تبين إصابة 7 منها وباقي الحالات سلبية، ونؤكد خضوع الحالات السبعة للحجر الصحي وتهيب بالمواطنين اتباع إرشادات وزارة الصحة".
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