اشتية: أوعزنا لوزارة الصحة توفير كل ما يحتاجه مصابو حادث النصيرات

وكتب اشتية، عبر (فيسبوك): "الرحمة لضحايا حادث انفجار مخيم النصيرات في غزة، والشفاء العاجل للمصابين، نتابع هذا الحادث المؤلم مع كافة الأطراف عن كثب".





وأضاف اشتية: "بتوجيهات السيد الرئيس، أوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل ما يحتاجه المصابون من رعاية صحية وعناية وعلى أكمل وجه في مرافق وزارة الصحة وخارجها".