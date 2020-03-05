اشتية: أوعزنا لوزارة الصحة توفير كل ما يحتاجه مصابو حادث النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أعطى رئيس الوزراء محمد اشتية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، تعليماته لدائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، بالعمل على استيعاب جرحى حادث الحريق في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والعمل على توفير كل الرعاية الصحية لهم، وفق وكالة (وفا).
وكان تسعة مواطنين لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، اليوم الخميس، نتيجة حريق كبير داخل أحد المخابز في المخيم.
أعطى رئيس الوزراء محمد اشتية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، تعليماته لدائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، بالعمل على استيعاب جرحى حادث الحريق في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والعمل على توفير كل الرعاية الصحية لهم، وفق وكالة (وفا).
وكان تسعة مواطنين لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 58 آخرين، بينهم 14 إصابة خطيرة، اليوم الخميس، نتيجة حريق كبير داخل أحد المخابز في المخيم.
وكتب اشتية، عبر (فيسبوك): "الرحمة لضحايا حادث انفجار مخيم النصيرات في غزة، والشفاء العاجل للمصابين، نتابع هذا الحادث المؤلم مع كافة الأطراف عن كثب".
وأضاف اشتية: "بتوجيهات السيد الرئيس، أوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل ما يحتاجه المصابون من رعاية صحية وعناية وعلى أكمل وجه في مرافق وزارة الصحة وخارجها".
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