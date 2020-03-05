الصحة تُخصص رقم مجاني بشأن فيروس (كورونا)





وأضاف عاشو: "عدد من أطباء الطب الوقائي في الوزارة سيتلقون الاتصالات، للرد على استفسارات المواطنين على مدار الساعة".



وأهاب عاشور بالمواطنين الاتصال فقط للأمور والاستفسارات الضرورية المتعلقة بالفيروس، حيث سيكون هناك نظام تسجيل للمكالمة، درءا لأي استخدام عبثي من أي شخص لا مسؤول.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تخصيص رقم مجاني لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص فيروس "كورونا".وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة طريف عاشور، إنه تم تخصيص الرقم المجاني، 1800-000-888 بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، وفق وكالة (وفا).