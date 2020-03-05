شاهد: اللحظات الأولى لحريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة





وروى عدد من شهود العيان والطواقم الرسمية تفاصيل الحدث الذي أدى للحريق، فيما أعلن لاحقاً عن سيطرة طواقم الدفاع المدني على الحريق.









خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن"، اليوم الخميس، اللحظات الأولى للحريق الذي نشب في سوق النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العديد من المواطنين وإصابة آخرين.