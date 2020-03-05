أمريكا تكشف سبب تواجد سليماني بالعراق لحظة اغتياله





ووصف إسبر، خلال جلسة للكونغرس، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقتل قائد فيلق القدس الإيراني، بأنه استجابة صحيحة، مؤكدا أن سليماني كان لديه خطط إضافية لقتل أمريكيين، وكان هناك وقتها لتنفيذ انقلاب في العراق، وفق ما أوردت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.





وأضاف إسبر: "أعتقد أنه من الواضح أن إخلاء ساحة المعركة منه قد أعاق الحرس الثوري والحكومة الإيرانية، فيما يتعلق بنشر نشاطهما الخبيث في جميع أنحاء المنطقة".





وأردف وزير الدفاع الأمريكي قائلاً: "بهذه العملية، استعدنا الردع إلى حد ما، لا زلت أعتقد أنها كانت استجابة صحيحة وجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة".





رام الله - دنيا الوطنأيد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قرار الضربة العسكرية ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في الثالث من كانون ثاني/يناير الماضي.