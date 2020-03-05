وزيرة الصحة: عصر اليوم سنستلم نتائج الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه سيتم الإعلان فور الانتهاء من فحوصات (كورونا) عن النتائج، من خلال مؤتمر صحفي، داعية لعدم القلق من الخطوات الاحترازية التي تُجريها وزارتها.وقالت الكيلة، في لقاء مع الصحفيين في بيت جالا: إن كافة الاجراءات المُتخذة منذ صباح اليوم، هي اجراءات وقائية، وهذه الاجراءات تفيد كل الناس، سواءً المرضى أو الأصحاء، لذا وجب على الجميع أن يهدأ ويأخذ الأمور بشكلها الطبيعي.وأشارت إلى أنها تتواصل مع الجهات المعنية، بما فيهم مستشفى (تل هشومير) وسيتم الإعلان عنها لربما عند الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، وستعلن ذلك أمام الجميع.