وزارة الصحة تكشف عن المدة التي يحتاجها فحص (كورونا) في المختبرات

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فحص فيروس (كورونا) المستجد مخبريًا يحتاج مدة 6 ساعات، وأيضًا اعادة الفحص مرة اخرى للتأكد يحتاج كذلك 6 ساعات.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة طريف عاشور، في تصريح مقتضب نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أن الفحص واعادة الفحص، يحتاج وقتًا، لافتًا إلى أن "إيصال العينات الى مختبر في مكان اخر يحتاج وقت اضافي".وأشار عاشور، إلى أن وزارة الصحة لا ولم ولن تخفي شيء، ولكن المطلوب فقط الهدوء وانتظار النتائج، مستدركًا: "المهم هو الاجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة مع كافة الشركاء حتى قبل ظهور النتائج".وأكد أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة مي الكيلة، في بيت لحم من أجل طمأنة المواطنين ووضعهم بآخر المعلومات والتطورات المتعلقة بفيروس (كورونا).