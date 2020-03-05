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شؤون فلسطينية

"مدى" يطلق حملة "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير"

"مدى" يطلق حملة "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير"
فحص كورونا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الشائعات حول كورونا ليست حرية تعبير".

وجاء إطلاق هذه الحملة بعدما أثارته عمليات نشر واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار كاذبة وشائعات حول مصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، وما ينطوي عليه مثل هذا الأمر من إرباك ومخاوف وتداعيات ومخاطر تمس المجتمع بمختلف مؤسساته وأوساطه وتضعف قدرته على التعامل الأمثل مع انتشار المرض.

وتهدف الحملة محاربة الأخبار الكاذبة والشائعات التي روجها البعض بعيداً عن أي تدقيق وتداولها المواطنون والمواطنات على نطاق واسع، فيما يتعلق بظهور حالات إصابة أو عبر المبالغة في إثارة المخاوف إزاء بعض الجوانب المتصلة بمواجهة انتشار المرض والاجراءات المتخذة بخصوص ذلك.

وتابع: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" واذ يؤكد تمسكه بحرية الجميع في التعبير عن ارائهم في شتى القضايا، الا انه يود التاكيد ايضا على ان نشر الاخبار الكاذبة والشائعات وترويجها لا يندرج ضمن حرية التعبير، ويأمل من المؤسسات الاعلامية والاعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم المواطنين محاربة هذه الظاهرة، نظرا لم تنطوي عليه من اضرار ومخاطر تمس الجميع وتضعف القدرة العامة على التعاطي الامثل للحد من انتشار المرض في فلسطين.

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