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شؤون فلسطينية

إغلاق 27 مسجدًا في بيت لحم

إغلاق 27 مسجدًا في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الأوقاف في بيت لحم، عن إغلاق 27 مسجدا في مناطق مختلفة من المحافظة، مع التأكيد على رفع الأذان فيها، وان تكون الصلاة في المنازل .

ووفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية، فإن مديرية الأوقاف أوقفت دورات تحفيظ القرآن الكريم والدروس الوعظية في المساجد.

إلى ذلك، أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أنه حرصاً على السلامة العامة ومنعاً لانتشار فيروس (كورونا) سيتم منع ادخال السياح والوافدين والزوار الأجانب من خارج فلسطين الى الحرم الإبراهيمي الشريف والتكية الابراهيمية.

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