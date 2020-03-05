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شؤون فلسطينية

خلال لقائه أبو شرار.. بشارة يؤكد على دعم وتمكين القضاء الفلسطيني

خلال لقائه أبو شرار.. بشارة يؤكد على دعم وتمكين القضاء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير المالية شكري بشارة في مكتبه  صباح  هذا  اليوم  الخميس، رئيس مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي المستشار عيسى أبو شرار وطاقمه المرافق بحضور عدد من المدراء العامون في الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة المسائل المشتركة الساعية لتحقيق  أهداف  الإصلاح التي شرع المجلس باتخاذ خطوات جدية في سبيل  تحقيقه.

وأكد الوزير بشارة على دعم وزارة المالية ومساندتها للمجلس الإنتقالي في تحقيق أهداف الإصلاح التي شرع المجلس باتخاذها، كما وأكد على أن الوزارة لن تتوانى في تقديم المساندة اللازمة للسلطة القضائية لتمكين القضاء الفلسطيني، ضمن الإمكانيات المالية المتاحة. 

كما أكد الوزير على أن الوزارة ستعمل مع المجلس الإنتقالي يداً بيد للمشاركة في بناء قضاء فلسطيني قادر على تحقيق العدالة المنشودة، في حين تم التداول بشأن مقترحات السلطة القضائية وطلباتها والتي تعهدت الوزارة بدراستها والبدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه وفقاً للأولويات والإمكانيات المالية المتاحة.

ومن جانبه شكر أبو شرار وزير المالية على حفاوة الاستقبال، وعلى تفهمه لأهمية توفير الإحتياجات اللوجستية اللازمة لتعزيز دور السلطة القضائية، والتسهيل على المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري باللجوء إلى القضاء.

 كما أكد على أن سيادة القانون تُوجب على الجميع القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وعدم التنصل من الإلتزامات التي فرضها القانون.

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