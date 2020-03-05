بسبب (كورونا).. جامعة بيت لحم تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

جامعة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قررت جامعة بيت لحم اليوم الخميس بناءً على قرار نائب الرئيس الأعلى للجامعة، الأخ الدكتور بيتر براي، وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة بخصوص فايروس (كورونا) إغلاق أبوابها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.



وأوعزت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، إلى رؤساء الجامعات الفلسطينية، وعمداء الكليات الجامعية، ومدراء الكليات المتوسطة، إلى الالتزام بأي تعميم صادر عن وزارة الصحة الخاص بفيروس (كورونا) المستجد.