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شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها الشهري

هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها الشهري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة جرائم الفساد خلال شهر شباط/فبراير المنصرم متهمين اثنين بتهم إساءة الائتمان والتزوير، وأصدرت بحقهم حكما بالحبس لمدة عام، مع رد المتحصلات الجرمية، وذلك استنادا إلى ملفات أحالتها هيئة مكافحة الفساد للنيابة، واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا.

كما أحال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك خلال الشهر المنصرم 23 ملفاً بموجب 18 قرار إحالة لنيابة جرائم الفساد بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد، في حين استملت الهيئة خلال الشهر نفسه 126 شكوى وبلاغ، وأنجزت 81 شكوى وبلاغ تلقتها خلال الشهر الماضي ومدورة من أشهر سابقة.

وفي سياق منفصل عقد براك عشرات اللقاءات الرسمية مع عدد من الوزراء والصحفيين وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني واكاديميين، وذلك في إطار سعي الهيئة لإشراك كافة القطاعات والمؤسسات بجهود مكافحة الفساد، حيث وقعت الهيئة خلال الشهر المنصرم ثماني مذكرات تعاون محلية وإقليمية ودولية.

وتمكنت الهيئة من إنجاز عدد من الدراسات والاستراتيجيات، حيث أعدت المسودة الأولية من الاستراتيجية الرياضية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، كما أنجزت المسودة الأولية من دراسة تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي الفلسطينية، وتابعت العمل على إعداد الاستراتيجية الإعلامية للهيئة 2020-2022، وأنهت إعداد مؤلف "مكافحة الفساد تحديات وحلول، والذي سوف يُدرس في الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية.

كما تابعت الهيئة طرح مساقي مكافحة الفساد في عشر جامعات وكليات جامعية فلسطينية، حيث التحق بالمساقين خلال العام الدراسي الحالي حوالي 3675 طالب وطالبة، وأنهت الهيئة إعداد مؤلف "مكافحة الفساد تحديات وحلول".

وسعت الهيئة لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الصحفيين ووكالات الأنباء، حيث صدر عن الدائرة الإعلامية في الهيئة (21) خبرا وتقريرا صحفيا خلال الشهر المنصرم، بالإضافة لإطلاق حملة إعلامية للترويج لتطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

وعقدت الهيئة ثلاثة لقاءات مع أئمة المساجد في محافظات نابلس وقلقيلية وأريحا والأغوار، وذلك بهدف تعزيز دورهم في جهود نشر الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، كما شاركت الهيئة بعدد من الدورات وورش العمل والتدريبات محليا ودوليا لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بمكافحة الفساد.

وطرحت الهيئة مسابقتين خلال الشهر المنصرم، حيث فتحت المجال أمام جميع الشباب للمشاركة في مسابقة أفضل عمل فني لمكافحة الفساد، كما أطلقت وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القدس مسابقة لأفضل مشاريع تخرج طلابية ترتبط بمكافحة الفساد.

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