داخلية غزة تُصدر تصريحًا حول حريق النصيرات

مشهد من حريق النصيرات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، تصريحًا صحفيًا، حول الحريق الهائل، الذي اندلع في النصيرات، وسط قطاع غزة.



وقال البزم، وفق ما نشر موقع وزارة الداخلية بغزة: إن "قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة، سيطرت على الحريق، الذي اندلع في منطقة سوق النصيرات، وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، وأدى إلى أضرار كبيرة.



وأكد البزم، أنه تم إخلاء عدد كبير من الإصابات، وما زالت القوات تعمل في المكان لتجنب أي أضرار أخرى.