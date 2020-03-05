اشتية يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لسجل أضرار جدار الضم والتوسع
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار جدار الضم والتوسع، من رئيس الهيئة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد.
وأطلع خالد رئيس الوزراء على الأعمال التي قامت بها اللجنة، وما تقوم به على صعيد تسجيل الأضرار العامة والفردية، لضمان حقوق المواطنين والإدارات والمؤسسات العامة، وفقاً لما نصت عليه فتوى محكمة العدل الدولية، حول جدار الضم والتوسع، وقرار الجمعية العامة في هذا الخصوص.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، باعتباره عملاً وطنياً بامتياز، مشدداً على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح عملها، وضمان حقوق المتضررين من جدار الضم والتوسع.
تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار جدار الضم والتوسع، من رئيس الهيئة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد.
وأطلع خالد رئيس الوزراء على الأعمال التي قامت بها اللجنة، وما تقوم به على صعيد تسجيل الأضرار العامة والفردية، لضمان حقوق المواطنين والإدارات والمؤسسات العامة، وفقاً لما نصت عليه فتوى محكمة العدل الدولية، حول جدار الضم والتوسع، وقرار الجمعية العامة في هذا الخصوص.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، باعتباره عملاً وطنياً بامتياز، مشدداً على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح عملها، وضمان حقوق المتضررين من جدار الضم والتوسع.
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