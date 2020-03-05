تنويه من شرطة المرور للسائقين بخصوص حريق النصيرات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، تنويهًا، للسائقين في مخيم النصيرات.



وقالت شرطة المرور، في بيان وصل "دنيا الوطن": "ندعو أبناء شعبنا من عابري طريق، وسائقي مركبات في مخيم النصيرات، الابتعاد عن الأماكن والشوارع التي وصلتها الحرائق، وذلك حرصًا على سلامتكم".



وأضافت: "كذلك يجب التعاون مع رجال الأمن والإطفاء، وذوي الاختصاص في المكان".