تنويه من شرطة المرور للسائقين بخصوص حريق النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، تنويهًا، للسائقين في مخيم النصيرات.
وقالت شرطة المرور، في بيان وصل "دنيا الوطن": "ندعو أبناء شعبنا من عابري طريق، وسائقي مركبات في مخيم النصيرات، الابتعاد عن الأماكن والشوارع التي وصلتها الحرائق، وذلك حرصًا على سلامتكم".
وأضافت: "كذلك يجب التعاون مع رجال الأمن والإطفاء، وذوي الاختصاص في المكان".
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، تنويهًا، للسائقين في مخيم النصيرات.
وقالت شرطة المرور، في بيان وصل "دنيا الوطن": "ندعو أبناء شعبنا من عابري طريق، وسائقي مركبات في مخيم النصيرات، الابتعاد عن الأماكن والشوارع التي وصلتها الحرائق، وذلك حرصًا على سلامتكم".
وأضافت: "كذلك يجب التعاون مع رجال الأمن والإطفاء، وذوي الاختصاص في المكان".
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