الاحتلال يُفرج عن الأسير المقدسي راندي عودة بعد اعتقال استمر (18) عاماً

يُشار إلى أن الأسير عودة المعتقل منذ 18 عاماً في سجون الاحتلال، ستتم مراسيم زفافه اليوم.

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، اليوم الخميس، إنه وبعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي راندي عودة (39 عاماً) لحظة الإفراج عنه صباحاً من سجن (النقب) الصحراوي"، قررت الإفراج عنه بشرط إبعاده عن القدس حتى نهاية شهر آذار/ مارس الجاري، وعدم مشاركته في أية مظاهرات.وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سلطات الاحتلال، تتعمد القيام بهذا الإجراء بحق الأسرى المقدسيين، بحيث تحول لسياسة في السنوات القليلة الماضية، ينتهي غالباً بالإفراج عنهم بشروط، وذلك في محاولة لسرقة فرحتهم بالحرية، والتنغيص على عائلاتهم التي تنتظرهم.