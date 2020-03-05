حماس: هدم الاحتلال منازل المقاومين لن يكسر إرادة شعبنا

حركة حماس - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هدم قوات الاحتلال منزلي المقاومين يزن مغامس ووليد حناتشة أبطال عملية عين بوبين في رام الله.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على لسان القيادي موسى دودين: إن هدم الاحتلال منازل المقاومين لن يكسر إرادة شعبنا، فهذه السياسة التي جربتها حكومات الاحتلال سابقا فشلت أمام صمود أبناء شعبنا، واحتضانهم لعائلات الشهداء والأسرى.



وأكدت حماس على أن المقاومة ستواصل طريقها في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، فمواجهة الاستيطان تستوجب فعلا ميدانيا مقاوما، وهي الرسالة التي حملتها عملية عين بوبين بأن المستوطنين ومشروعهم الى زوال.



وحيت الحركة أبطال عملية بوبين وعائلاتهم، فعمليتهم النوعية كانت ردا عمليا على المؤتمرات الاقتصادية التي يظن أصحابها أن وعودهم المالية ستغري أبناء شعبنا، وإن هذه النخبة من شباب فلسطين التي قاومت واعتقلت وهدمت منازلها هي نموذج حي على الآلاف من أبناء شعبنا الذين يملكون الإرادة للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.