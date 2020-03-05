عاجل

  • وفاة 4مواطنين من بينهم سيدة وإصابة51 بجراح مختلفة من بينهم 14 خطيرة بحريق النصيرات

  • الصحة بغزة: وفاة اثنين من المواطنين جراء حريق النصيرات

شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب بصحوة دولية عاجلة لوقف تنفيذ (صفقة القرن) على الأرض

"الخارجية" تطالب بصحوة دولية عاجلة لوقف تنفيذ (صفقة القرن) على الأرض
هدم منزل الأسير مغامس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات التصعيد الحاصل في عمليات واجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها هدم المنازل بالجملة كما حصل في بلدة بيرزيت وحي الطيرة برام الله، وهدم جزء من منزل في المكبر بالقدس المحتلة، عدا عن اعتداءات المستوطنين واستباحة الأراضي.

كما أدانت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الهجمة المستمرة التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية، كان آخرها تسليم نائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، قرار إبعاده عن المسجد الاقصى لمدة أسبوع.

وأكدت الوزارة أن انحياز إدارة ترمب الكامل للاحتلال وسياساته والإعلان عن مؤامرة القرن المشؤومة شجعت دولة الاحتلال ومستوطنيها على تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التوسعية، وأطلقت يد المستوطنين بشكل واسع لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم.

واعتبرت الخارجية أن تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن والتي وعد نتنياهو بتنفيذها.

وشددت الخارجية على أن معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب أن تقترن بإجراءات وخطوات عملية، بحيث تتم ترجمة تلك المعارضة عبر موقف دولي حازم في وجه هذه المخططات الاسرائيلية الرامية إلى تنفيذ صفقة القرن دون أي انتظار، وبشكل تدريجي على الأرض.

وطالبت بصحوة سريعة يسترجع من خلالها المجتمع الدولي دوره الحقيقي في التحرك السريع بشكل يوازي مخاطر تطبيقات تلك الصفقة على الأرض.

أخبار ذات صلة

إغلاق 27 مسجدًا في بيت لحم

إغلاق 27 مسجدًا في بيت لحم

خلال لقائه أبو شرار.. بشارة يؤكد على دعم وتمكين القضاء الفلسطيني

خلال لقائه أبو شرار.. بشارة يؤكد على دعم وتمكين القضاء الفلسطيني

بسبب (كورونا).. جامعة بيت لحم تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

بسبب (كورونا).. جامعة بيت لحم تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها الشهري

هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها الشهري

داخلية غزة تُصدر تصريحًا حول حريق النصيرات

داخلية غزة تُصدر تصريحًا حول حريق النصيرات

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لسجل أضرار جدار الضم والتوسع

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لسجل أضرار جدار الضم والتوسع

تنويه من شرطة المرور للسائقين بخصوص حريق النصيرات

تنويه من شرطة المرور للسائقين بخصوص حريق النصيرات

وزارة الثقافة تعرض فيلم &#34;حكاية كنعان&#34;

وزارة الثقافة تعرض فيلم "حكاية كنعان"

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

خلال لقائه أبو شرار.. بشارة يؤكد على دعم وتمكين القضاء الفلسطيني

خلال لقائه أبو شرار.. بشارة يؤكد على دعم وتمكين القضاء الفلسطيني

هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها الشهري

هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها الشهري

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لسجل أضرار جدار الضم والتوسع

اشتية يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لسجل أضرار جدار الضم والتوسع

تنويه من شرطة المرور للسائقين بخصوص حريق النصيرات

تنويه من شرطة المرور للسائقين بخصوص حريق النصيرات

الاحتلال يُفرج عن الأسير المقدسي راندي عودة بعد اعتقال استمر (18) عاماً

الاحتلال يُفرج عن الأسير المقدسي راندي عودة بعد اعتقال استمر (18) عاماً

حماس: هدم الاحتلال منازل المقاومين لن يكسر إرادة شعبنا

حماس: هدم الاحتلال منازل المقاومين لن يكسر إرادة شعبنا

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر هدم المنازل في الطيرة وبيرزيت

"المنظمات الأهلية" تستنكر هدم المنازل في الطيرة وبيرزيت

&#34;النقل والمواصلات&#34; تباشر بتعقيم حافلات النقل العام لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد

"النقل والمواصلات" تباشر بتعقيم حافلات النقل العام لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد

منوعات

شاهد: جثمان قتيل منزل نانسي عجرم يواجه أزمة جديدة..عالق على الحدود

شاهد: جثمان قتيل منزل نانسي عجرم يواجه أزمة جديدة..عالق على الحدود

شاهد مفاجئة &#34;نانسي عجرم&#34; باقتحام رمضان 2020 بمسلسل لأول مرة

شاهد مفاجئة "نانسي عجرم" باقتحام رمضان 2020 بمسلسل لأول مرة

شاهد كيف تحارب هيفاء وهبي كورونا بطريقة &#34;جهنمية&#34;

شاهد كيف تحارب هيفاء وهبي كورونا بطريقة "جهنمية"

شاهد: &#34;أنتى برة حياتى&#34;.. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: "أنتى برة حياتى".. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان &#34;عود البطل ملفوف&#34; لشاكوش

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان "عود البطل ملفوف" لشاكوش

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن &#34;حاجة مستخبية&#34;

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن "حاجة مستخبية"

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

عربي

قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين

قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها

اعتقال موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

اعتقال موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة