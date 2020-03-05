"النقل والمواصلات" تباشر بتعقيم حافلات النقل العام لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد









رام الله - دنيا الوطنبتعليمات وتوجيهات، الوزير عاصم سالم، باشرت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، ومن خلال الجهات ذات الاختصاص، بتعقيم حافلات النقل العام في محافظة بيت لحم، مبدئياً، على أن يتم العمل بذلك لاحقاً في مختلف المحافظات.وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن ذلك يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومستخدمي وسائل النقل العام، وكخطوة وقائية استباقية لمواجهة خطر فيروس (كورونا) المستجد.