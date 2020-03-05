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شؤون فلسطينية

أبو حسنة: أوقفنا تسجيل المواليد الجدد بـ "بطاقة الكوبونة".. وهذه أبرز إجراءاتنا

أبو حسنة: أوقفنا تسجيل المواليد الجدد بـ "بطاقة الكوبونة".. وهذه أبرز إجراءاتنا
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، النقاب عن مجموعة إجراءات اتخذتها (أونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها لنهاية شهر نيسان/ إبريل، في ظل الأزمات المالية الكبيرة، التي تُعاني منها.

وقال أبو حسنة: هناك قرار لدى (أونروا) بعدم إضافة المواليد الجدد لبطاقة "الكوبونة"، حيث كانت العائلة تضيف أطفالها لتحصل على نصيب أكبر مقابل كل طفل، والآن بسبب الوضع المالي، تم تعليق هذا الإجراء، وعندما يتحسن الوضع المالي، سيتم إعادة إضافتهم على الكوبونات، ولكن يتم تسجيلهم في بطاقات (أونروا) بشكل عادي، ضمن نظام لاجئي فلسطينيين.

ونفى المستشار الإعلامي لوكالة الغوث، ما يتم تناقله حول وقف (أونروا) لصرف "الفرق في العملة مقابل الدولار لموظفي وكالة الغوث".

وكشف أن هناك مجموعة من القرارات، ضمنها عدم تحويل موظفين المياومة إلى موظفين ثابتين، بالإضافة إلى وقف السفر، وتقنين النفقات، اتخاذ إجراءات لإبطاء عملية الصرف، مشيراً إلى أن كل تلك الإجراءات، حتى تتمكن الوكالة من استمرار تقديم الخدمات حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل.

وأضاف " في حال عدم توفر الميزانيات المطلوبة لاستمرار الخدمات بشهر نيسان/ أبريل، فإن (أونروا) ستتخذ إجراءات أخرى، تتعلق بالخدمات والبرامج، لكن حتى اللحظة لا يوجد إجراءات من هذا النوع".

وأكد، أن تلك الإجراءات لا علاقة لها بتطبيق (صفقة القرن) والبند الخاص بإنهاء ملف اللاجئين، كما يُشاع، متمماً: "نحن نتحدث عن أزمة مالية، و(أونروا) كان أمامها تحدٍ سياسي، وقبل شهرين ونصف، تم التجديد لها بتصويت من 170 دولة، نعم هناك دعوات لتصفية (أونروا) من قبل الولايات المتحدة، ضمن ما يسمى (صفقة القرن) ولكن المجتمع الدولي بأكمله مع (أونروا)".

وأكمل المستشار الإعلامي لوكالة غوث: هناك أزمة مالية وتحديات مالية كبرى، نأمل أن يتم التغلب عليها، هناك اتصالات مع الدول العربية، وبالأمس كان القائم بأعمال مفوض (أونروا) أدلى بخطاب أمام كل وزراء الخارجية العربية، وتحدث عن خطورة الأوضاع المالية التي تواجهها (أونروا) وأيضاً سيتوجه إلى دول أوروبية، وإلى نيويورك، وهناك اجتماعات في عمان، ونأمل أن ننجح في تخطيها. 

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