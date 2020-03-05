"التعليم العالي" تُوجه تعميماً للمؤسسات الجامعية بخصوص فيروس (كورونا)





وأصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توصيات بشان التعامل مع فيروس (كورونا) الذي اكتشف في محافظة بيت لحم.



ووفق بيان صحفي، صادر عن مكتب وزير الصحة، فإنه سيتم تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم، إلى مكان للفرز، واستقبال الحالالت المرضية، واستقبال الإحالات المرضية المصابة بفيروس (كورونا).



كما أعلنت الصحة، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا، وعليه يتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، ومراكز التدريب في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوماً.











رام الله - دنيا الوطنأوعزت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، إلى رؤساء الجامعات الفلسطينية، وعمداء الكليات الجامعية، ومدراء الكليات المتوسطة، إلى الالتزام بأي تعميم صادر عن وزارة الصحة الخاص بفيروس (كورونا) المستجد.