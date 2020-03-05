شاهد: 40 إصابة جراء حريق بأحد المخابز وسط قطاع غزة



وأكد رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، باندلاع حريق هائل في أحد المخابز على دوار النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الدهشان لـ"دنيا الوطن": إن طواقم الدفاع المدني لا زالت تقوم حتى اللحظة بالسيطرة على الحريق، حيث لم ينته الحريق حتى الآن لأن الحريق كبير.

رام الله - دنيا الوطنشب حريق هائل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، نتيجة انفجار في أحد المخابز.بدوره، أكد كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى، أن ما يقرب من 40 شخصًا، أصيبوا بإصابات مختلفة نتيجة انفجار المخبز.وأكدت وزارة الصحة بغزة، وصول عدد من المواطنين بإصابات مختلفة لمستشفى شهداء الأقصى، مبينة أن الجهات المختصة تتابع ظروف الحادث.يتبع..