ما هي الأماكن التي أوعز محافظ نابلس بإغلاقها بسبب (كورونا)؟

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق عدد من المواقع الدينية والسياحية في المحافظة، خشية انتشار عدوى فيروس (كورونا).وشملت المواقع كلاً من: "كنيسة بئر يعقوب، ومتحف تل بلاطة، ومركز استعلامات تل بلاطة، ومتحف سبسطية، وقبر يوسف".وجاء في نص القرار، أن الإغلاق يستمر شهراً واحداً، حفاظاً على الصحة العامة، والنظام العام.