ما هي الأماكن التي أوعز محافظ نابلس بإغلاقها بسبب (كورونا)؟
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق عدد من المواقع الدينية والسياحية في المحافظة، خشية انتشار عدوى فيروس (كورونا).
وشملت المواقع كلاً من: "كنيسة بئر يعقوب، ومتحف تل بلاطة، ومركز استعلامات تل بلاطة، ومتحف سبسطية، وقبر يوسف".
وجاء في نص القرار، أن الإغلاق يستمر شهراً واحداً، حفاظاً على الصحة العامة، والنظام العام.
أصدر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق عدد من المواقع الدينية والسياحية في المحافظة، خشية انتشار عدوى فيروس (كورونا).
وشملت المواقع كلاً من: "كنيسة بئر يعقوب، ومتحف تل بلاطة، ومركز استعلامات تل بلاطة، ومتحف سبسطية، وقبر يوسف".
وجاء في نص القرار، أن الإغلاق يستمر شهراً واحداً، حفاظاً على الصحة العامة، والنظام العام.
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