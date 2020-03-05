رغم الجدل.. العربية الأمريكية تُعلن البدء بتدريس برنامج "دكتور بصريات"





يشار إلى أن هذا التخصص، أثار جدلاً كبيراً خلال الأيام والأسابيع الماضية، بعد اعتراض جمعية أطباء العيون في الضفة، على هذا التخصص، وكانت قد أعلنت عن فعاليات تصعيدية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجامعة العربية الأمريكية، عن البدء، بتدريس برنامج (دكتور بصريات) في حرم الجامعة في رام الله، وذلك في إطار تطوير الرعاية الأولية، والكشف المبكر عن أمراض العيون في فلسطين، التي يعاني مواطنوها من العديد من المشاكل البصرية، ضمن دراسات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية.وقالت الجامعة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، يعتبر برنامج (دكتور بصريات) أحد برامج الجامعة المتميزة، والذي يطرح بالتعاون مع جامعة ولاية نيويورك، إحدى الجامعات العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكدت إدارة الجامعة، أنه سيتم عقد لقاء بين أعضاء هيئة تدريس من جامعة ولاية نيويورك، مع الطلبة الملتحقين في برنامج دكتور بصريات عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) خلال الأسبوع المقبل؛ لتعريفهم بالخطة الدراسية، وآليات التدريس.