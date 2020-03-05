شؤون فلسطينية

محافظ بيت لحم يُفّعل خطة الطوارئ لمواجهة (كورونا).. والطوائف المسيحية تُغلق كنيسة المهد

محافظ بيت لحم يُفّعل خطة الطوارئ لمواجهة (كورونا).. والطوائف المسيحية تُغلق كنيسة المهد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد، تعليماته لكافة المستويات، للبدء بتنفيذ خطة الطوارئ، عقب توصية وزارة الصحة بتفعيل خطة الطوارئ بمحافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، عقب الاشتباه بإصابة 4 موظفين بفندق (أنجل) في بيت جالا بفيروس (كورونا).

وشدد المحافظ حميد في بيان له، على جهوزية المحافظة، وتوفر كافة الاحتياجات، داعياً المواطنين إلى متابعة ما يصدر رسمياً عن الجهات المختصة، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين، وكافة الجهات للتعامل مع خطة الطوارئ بجدية ومسؤولية، والالتزام بحالة الطوارئ، والاتصال بالأرقام المخصصة.

 وأضاف: ندعو للتضامن والتكافل المجتمعي، ونحذر من أي حالة استغلال أو تهويل في إطار التعامل مع الرأي العام أو توفير المستلزمات.

بدورها، أعلنت الطوائف المسيحية، إغلاق كنيسة المهد، اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر اليوم، استجابة لتوصيات وزارة الصحة، وتعليمات محافظ بيت لحم، اللواء حميد.

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