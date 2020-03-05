الصحة تُوضح حقيقة وجود إصابات بفيروس (كورونا) في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه لا إصابات بفيروس (كورونا) في قلقيلية، مبينة أنها لا تزال تنتظر نتيجة عينات محافظة بيت لحم.وقال طريف عاشور، الناطق باسم وزارة الصحة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "نتيجة عينة المسحة من فيروس (كورونا) المستجد من مستشفى درويش نزال بقلقيلية، كانت بحمد الله سلبية (لايوجد فيروس)، لا نزال ننتظر نتيجة عينات محافظة بيت لحم، وسنطلع الجمهور عليها، فور صدورها.وأضاف عاشور "ما حصل في محافظة بيت لحم، هو فحص للمخالطين لوفد كان موجوداً وغادر، وكافة الموظفين العاملين لا أحد منهم يحمل أي عوارض، ولكن مع الفحوصات المسحية، أصرت وزارة الصحة، أن تجريها مرة أخرى في مكان آخر حتى نخرج بالنتيجة بنسبة 100% ونطلع الجمهور عليها".