النائب العام الفلسطيني يُصدر بيانًا حول المعلومات المغلوطة عن (كورونا)





ودعا الخطيب كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، التي كثفت التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ للرصد المبكر، عن أي حالة يشتبه إصابتها بفيروس (كوفيد-19)، (كورونا).

رام الله - دنيا الوطندعا النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، كافة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام، إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بانتشار فيروس (كوفيد-19)، (كورونا) في محافظات الوطن، وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي، المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.وحذر النائب العام وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من خطورة نشر ونقل معلومات مغلوطة، لا تتفق مع الواقع، تتسبب بتفاقم الوضع، وبإثارة الذعر لدى المواطنين، والتأثير سلباً على حياتهم.