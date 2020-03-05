عاجل

  • مدير مستشفى شهداء الأقصى لـ"دنيا الوطن": 40 إصابة جراء حريق بأحد المخابز وسط القطاع

شؤون فلسطينية

النائب العام الفلسطيني يُصدر بيانًا حول المعلومات المغلوطة عن (كورونا)

النائب العام الفلسطيني يُصدر بيانًا حول المعلومات المغلوطة عن (كورونا)
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، كافة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام، إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بانتشار فيروس (كوفيد-19)، (كورونا) في محافظات الوطن، وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي، المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وحذر النائب العام وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من خطورة نشر ونقل معلومات مغلوطة، لا تتفق مع الواقع، تتسبب بتفاقم الوضع، وبإثارة الذعر لدى المواطنين، والتأثير سلباً على حياتهم.

ودعا الخطيب كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، التي كثفت التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ للرصد المبكر، عن أي حالة يشتبه إصابتها بفيروس (كوفيد-19)، (كورونا).

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: دروس عميقة حملتها لنا الانتخابات الإسرائيلية تتطلب استيعابها للتصدي لتحديات المرحلة

"الديمقراطية": دروس عميقة حملتها لنا الانتخابات الإسرائيلية تتطلب استيعابها للتصدي لتحديات المرحلة

&#34;التعليم العالي&#34; تُوجه تعميماً للمؤسسات الجامعية بخصوص فيروس (كورونا)

"التعليم العالي" تُوجه تعميماً للمؤسسات الجامعية بخصوص فيروس (كورونا)

شاهد: &#34;الصحة&#34; ونقابة الأطباء توقعان اتفاقية لإنهاء الخطوات الاحتجاجية

شاهد: "الصحة" ونقابة الأطباء توقعان اتفاقية لإنهاء الخطوات الاحتجاجية

شاهد: 40 إصابة جراء حريق بأحد المخابز وسط قطاع غزة

شاهد: 40 إصابة جراء حريق بأحد المخابز وسط قطاع غزة

ما هي الأماكن التي أوعز محافظ نابلس بإغلاقها بسبب (كورونا)؟

ما هي الأماكن التي أوعز محافظ نابلس بإغلاقها بسبب (كورونا)؟

تفاصيل جديدة حول الاعتداء على السائحة الأجنبية والمرافق لها في بيت لحم

تفاصيل جديدة حول الاعتداء على السائحة الأجنبية والمرافق لها في بيت لحم

مسؤول بهيئة مسيرات العودة يكشف مصيرها في ظل (كورونا) وقرار الحكومة بمنع التجمعات

مسؤول بهيئة مسيرات العودة يكشف مصيرها في ظل (كورونا) وقرار الحكومة بمنع التجمعات

رغم الجدل.. العربية الأمريكية تُعلن البدء بتدريس برنامج &#34;دكتور بصريات&#34;

رغم الجدل.. العربية الأمريكية تُعلن البدء بتدريس برنامج "دكتور بصريات"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: دروس عميقة حملتها لنا الانتخابات الإسرائيلية تتطلب استيعابها للتصدي لتحديات المرحلة

"الديمقراطية": دروس عميقة حملتها لنا الانتخابات الإسرائيلية تتطلب استيعابها للتصدي لتحديات المرحلة

رغم الجدل.. العربية الأمريكية تُعلن البدء بتدريس برنامج &#34;دكتور بصريات&#34;

رغم الجدل.. العربية الأمريكية تُعلن البدء بتدريس برنامج "دكتور بصريات"

نادي الأسير: الاحتلال هدم منازل ثلاثة أسرى منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: الاحتلال هدم منازل ثلاثة أسرى منذ مطلع العام الجاري

&#34;الاقتصاد&#34; تكشف أهمية الدخول باتفاقية &#34;أغادير&#34; وتدعو القطاع الخاص للاستفادة منها

"الاقتصاد" تكشف أهمية الدخول باتفاقية "أغادير" وتدعو القطاع الخاص للاستفادة منها

النائب العام الفلسطيني يُصدر بيانًا حول المعلومات المغلوطة عن (كورونا)

النائب العام الفلسطيني يُصدر بيانًا حول المعلومات المغلوطة عن (كورونا)

حركة المقاومة الشعبية تُعلّق على هدم منزلي أسيرين في رام الله

حركة المقاومة الشعبية تُعلّق على هدم منزلي أسيرين في رام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه 18 بسجون الاحتلال

أسرى فلسطين: صاحب أعلى حكم بالعالم يدخل عامه 18 بسجون الاحتلال

منوعات

شاهد: جثمان قتيل منزل نانسي عجرم يواجه أزمة جديدة..عالق على الحدود

شاهد: جثمان قتيل منزل نانسي عجرم يواجه أزمة جديدة..عالق على الحدود

شاهد مفاجئة &#34;نانسي عجرم&#34; باقتحام رمضان 2020 بمسلسل لأول مرة

شاهد مفاجئة "نانسي عجرم" باقتحام رمضان 2020 بمسلسل لأول مرة

شاهد كيف تحارب هيفاء وهبي كورونا بطريقة &#34;جهنمية&#34;

شاهد كيف تحارب هيفاء وهبي كورونا بطريقة "جهنمية"

شاهد: &#34;أنتى برة حياتى&#34;.. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: "أنتى برة حياتى".. رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان &#34;عود البطل ملفوف&#34; لشاكوش

شاهد: سما المصري بوصلة رقص على مهرجان "عود البطل ملفوف" لشاكوش

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

شاهد: وصلة رقص للفنانة احلام في حفلة خاصة

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

صور: بإطلالة جريئة.. غادة عبدالرازق تعود بعد غياب

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد بصورتها

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن &#34;حاجة مستخبية&#34;

شاهد: محمد حماقي يخرج عن صمته بشأن سرقة شاكوش للحن "حاجة مستخبية"

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

شاهد: معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج على المسرح .. والأمن يتدخل

عربي

قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين

قيس سعيد: يهود تونس لا علاقة لهم بالصهيونية التي سرقت أرض فلسطين

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها

شاهد: الجيش السوري يغتنم مدرعة تركية بعد فرار الجنود الأتراك منها

اعتقال موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

اعتقال موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة