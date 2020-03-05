شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تعلق على هدم منزلي أسيرين في رام الله

حركة المقاومة الشعبية تعلق على هدم منزلي أسيرين في رام الله
هدم منزل الأسير مغامس
رام الله - دنيا الوطن
نددت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بعملية هدم الاحتلال لمنزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وجدران منزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة . 

واعتبرت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما قام به "الاحتلال الحاقد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق شعبنا الذي ينشد حقه في الحرية".

وتتقدم الحركة بالتحية لعائلة مغامس وحناتشة مؤكدة على أن هدم منازل المقاومين والأسري والشهداء وهذه الجرائم لن تفلح فى كسر إرادة شعبنا ولن يزيد شعبنا إلا إصرارا على المقاومة والتحدي والثبات في وجه المحتل.

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