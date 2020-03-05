حركة المقاومة الشعبية تعلق على هدم منزلي أسيرين في رام الله

واعتبرت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما قام به "الاحتلال الحاقد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق شعبنا الذي ينشد حقه في الحرية".





وتتقدم الحركة بالتحية لعائلة مغامس وحناتشة مؤكدة على أن هدم منازل المقاومين والأسري والشهداء وهذه الجرائم لن تفلح فى كسر إرادة شعبنا ولن يزيد شعبنا إلا إصرارا على المقاومة والتحدي والثبات في وجه المحتل.





رام الله - دنيا الوطننددت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بعملية هدم الاحتلال لمنزل الأسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وجدران منزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة .