عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم نحو 76 مستوطناً، و17 طالباً تلمودياً، و70 موظفاً من سلطات الاحتلال، بلباس مدني، ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن الاقتحامات، تجري بإشراف شرطة الاحتلال وحمايتها، ويتجول المستوطنون في باحات المسجد بشكل استفزازي، انطلاقاً من باب المغاربة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ويشهد المسجد الأقصى، بشكل شبه يومي، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة.