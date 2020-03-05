كهرباء القدس: نرفض أي تعدٍ على حقوق امتيازنا في جبل المكبر

فني كهرباء

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شركة كهرباء محافظة القدس، رفضها القاطع، حول ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قبل أيام حول وجود ترتيبات؛ لإدخال شركة الكهرباء الإسرائيلية، وانتزاع خدمة التيار الكهربائي في منطقة جبل المكبر في القدس.



وأضافت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن أية إجراءات أو تدخلات من قبل كهرباء إسرائيل لانتزاع حقوق امتيازنا في منطقة جبل المكبر، يُعد باطلاً وغير قانوني وفق حقوق الامتياز التي تمتلكها الشركة، خاصة وأننا نقدم خدمة إيصال التيار الكهربائي في تلك المنطقة منذ التأسيس.



وأشارت الشركة إلى أن نية كهرباء إسرئيل، بتزويد الخدمة لمنطقة جبل المكبر، يكشف عن حقيقة الأسباب للانقطاعات المتكررة الهادفة إلى خلق الهيجان والبلبلة لدى المشتركين، وهذه الحقيقة ما هي إلا رغبة القطرية، بالاستيلاء على امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، معللة ذلك بأسباب واهية، ليس لها أي أساس من الصحة.



وأوضحت الشركة، أنه حال أقدمت شركة الكهرباء الإسرائيلية على أي إجراء من شأنه المس بحقوق امتيازنا في جبل المكبر، سنتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا؛ لوقف هذه التعديات، كما فعلنا في السابق، بانتزاع قرار من المحكمة العليا، وإثبات أحقيتنا بتقديم خدمة التيار الكهربائي في منطقة الشيخ جراح بالقدس.